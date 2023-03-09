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Специалист Артемьева: лимит кредитки зависит от финансового положения клиента

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Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, от каких факторов зависит лимит кредитной карты.
Специалист Артемьева: лимит кредитки зависит от финансового положения клиента
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Если вы не допускаете просрочек при использовании карты, активно пользуетесь ей, банк со временем может увеличить кредитный лимит. Соответственно, если платите не вовремя или кредитка лежит без дела, то банк лимит может урезать», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила Артемьева, повысить лимит можно, если погасить долги и просрочки в других банках.

По словам эксперта, не менее важно контролировать траты по карте и не допускать обнуления всего доступного лимита.

«Не забывайте, что выгодной кредитка остаётся только тогда, когда вы играете по правилам банка и не выходите из грейс-периода», — добавила она.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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