Юрист Минина рассказала о преимуществах статуса самозанятого

Юрист Ирина Минина рассказала, какие могут быть преимущества у статуса самозанятого.

В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что это не просто статус, а полноценный налоговый режим с довольно выгодными условиями.

Как отметила эксперт, самозанятый вправе работать и с юридическими, и с физическими лицами, а ставка налога ниже, чем при общей системе налогообложения или при индивидуальном предпринимательстве.

«Обращаю внимание, что при отсутствии какого-либо дохода от деятельности никакого налога платить не надо. Чего не скажешь, например, про ипэшников», — пояснила Минина.

По её словам, самозанятость можно совмещать с основной работой.

«Немаловажное преимущество налогового режима: самозанятый освобождён от необходимости сдавать отчётность или покупать контрольно-кассовую технику», — добавила эксперт.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.