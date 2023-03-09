Узнать больше

Юрист Минина рассказала о преимуществах статуса самозанятого

Короткая ссылка
Юрист Ирина Минина рассказала, какие могут быть преимущества у статуса самозанятого.
Юрист Минина рассказала о преимуществах статуса самозанятого
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что это не просто статус, а полноценный налоговый режим с довольно выгодными условиями.

Как отметила эксперт, самозанятый вправе работать и с юридическими, и с физическими лицами, а ставка налога ниже, чем при общей системе налогообложения или при индивидуальном предпринимательстве.

«Обращаю внимание, что при отсутствии какого-либо дохода от деятельности никакого налога платить не надо. Чего не скажешь, например, про ипэшников», — пояснила Минина.

По её словам, самозанятость можно совмещать с основной работой.

«Немаловажное преимущество налогового режима: самозанятый освобождён от необходимости сдавать отчётность или покупать контрольно-кассовую технику», — добавила эксперт.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить