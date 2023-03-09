В Ростовской области направят 8 млрд рублей на строительство дорог в 2023 году

В Ростовской области направят 8 млрд рублей на строительство и приведение дорог в нормативное состояние в 2023 году.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в соответствие с нормами 123 объекта. На эти работы направят 5,5 млрд рублей.

Ещё 2,3 млрд рублей выделят на десять объектов в рамках проекта содействия развитию местных автодорог. Три дороги попадут под действие госпрограммы комплексного развития сёл.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации.