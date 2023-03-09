РЭО: более 6 тысяч пунктов приёма вторсырья появилось в информационной системе учёта отходов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
По его словам, система будет представлять собой единую IT-платформу, чей функционал направлен на обеспечение прозрачности отрасли по обращению с отходами и прослеживаемость ТКО по всей России.
Ранее газета «Известия» сообщила, что РЭО предложил заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.