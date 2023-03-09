РЭО: более 6 тысяч пунктов приёма вторсырья появилось в информационной системе учёта отходов

Российский экологический оператор добавил в IT-платформу учёта твёрдых коммунальных отходов модуль с пунктами сбора вторсырья и материальных ресурсов. В 33 регионах установили более 6 тыс. таких пунктов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, система будет представлять собой единую IT-платформу, чей функционал направлен на обеспечение прозрачности отрасли по обращению с отходами и прослеживаемость ТКО по всей России.

Ранее газета «Известия» сообщила, что РЭО предложил заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.