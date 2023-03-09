МФЦ по Тульской области оказали более 2 млн услуг в 2022 году

За 2022 год многофункциональные центры (МФЦ) Тульской области оказали жителям региона более 2 млн услуг.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на слова министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослава Ракова.

По его словам, регион сегодня занимает второе место в рейтинге цифровой информации среди всех субъектов России и будет прикладывать все усилия, чтобы остаться в топ-3 по цифровой зрелости.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.