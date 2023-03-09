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МФЦ по Тульской области оказали более 2 млн услуг в 2022 году

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За 2022 год многофункциональные центры (МФЦ) Тульской области оказали жителям региона более 2 млн услуг.
МФЦ по Тульской области оказали более 2 млн услуг в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на слова министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослава Ракова.

По его словам, регион сегодня занимает второе место в рейтинге цифровой информации среди всех субъектов России и будет прикладывать все усилия, чтобы остаться в топ-3 по цифровой зрелости. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

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