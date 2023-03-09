Невролог Чудинская назвала звон в ушах признаком начальной стадии отосклероза

Врач высшей категории, врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала, что звон в ушах в некоторых случаях может свидетельствовать об отосклерозе и его начальной форме — отите, а также об опухолевых процессах в слуховых нервах.

При появлении звона в ушах необходимо пройти обследования у ЛОР-врача, сурдолога и невролога, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Заболевание, которое может диагностировать невролог, называют невриномой слухового нерва — это доброкачественное опухолевое образование, которое может развиваться в слуховом нерве», — сообщила Чудинская.

По её словам, причиной шума в ушах может быть также отосклероз и его начальная форма — отит. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины.

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