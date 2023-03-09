Жителям Ставропольского края рассказали о правилах вывоза крупногабаритного мусора
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Ставропольского края.
В ведомстве пояснили, что за вывоз таких отходов отвечает региональный оператор, дополнительно эта услуга не оплачивается.
Складировать крупногабаритные отходы нужно на специальных площадках или в бункерах-накопителях. В случае если такого места нет, региональный оператор вывозит мусор по заявкам потребителей от мест их проживания.
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