Узнать больше

Жителям Ставропольского края рассказали о правилах вывоза крупногабаритного мусора

Короткая ссылка
Ставропольские сотрудники коммунальных служб рассказали о правилах вывоза крупногабаритного мусора.
Жителям Ставропольского края рассказали о правилах вывоза крупногабаритного мусора
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Ставропольского края.

В ведомстве пояснили, что за вывоз таких отходов отвечает региональный оператор, дополнительно эта услуга не оплачивается.

Складировать крупногабаритные отходы нужно на специальных площадках или в бункерах-накопителях. В случае если такого места нет, региональный оператор вывозит мусор по заявкам потребителей от мест их проживания.  

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить