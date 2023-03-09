Адвокат Инютин прокомментировал идею электронных платёжек за ЖКУ

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин рассказал, что при всей экономической выгоде от перехода на электронную форму гражданам в случае осложнений юридического характера всё же придётся воспользоваться бумажными платёжками за ЖКУ.

Имеют место случаи, когда коммунальщики не принимают жалобу на неправильные начисления, если нет бумажного ЕПД (единый платёжный документ. — RT) и бумажной же платёжки с указанием суммы, которую провёл банк, объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

То есть по факту, чтобы выполнить сверку, потребитель вынужден у своей УК заказывать бумажную распечатку начислений, а в банке, через который производился платёж, — бумажную распечатку переводов в счёт оплаты ЖКУ, указал Инютин.

«И, кстати, суды также требуют любые электронные данные предоставить на бумажном носителе с удостоверением у нотариуса. Все эти действия по переводу цифровых данных на бумагу небесплатны», — отметил юрист.

Ранее газета «Известия» сообщала, что РЭО предложил заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.