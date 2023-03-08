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В Воткинске скончался ветеран Великой Отечественной войны Масленников

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В Воткинске скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Масленников. Ему было 96 лет.
В Воткинске скончался ветеран Великой Отечественной войны Масленников
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Масленников попал на фронт в начале весны 1944 года, служил в Польше, был ранен.

После войны работал киномехаником, а также заместителем начальника отдела культуры в Шаркане. После переезда в Воткинск занимался ремонтом техники. Впоследствии работал радистом на Воткинском заводе, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Макарову с днём рождения.

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