В Воткинске скончался ветеран Великой Отечественной войны Масленников
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Масленников попал на фронт в начале весны 1944 года, служил в Польше, был ранен.
После войны работал киномехаником, а также заместителем начальника отдела культуры в Шаркане. После переезда в Воткинск занимался ремонтом техники. Впоследствии работал радистом на Воткинском заводе, передаёт izh.kp.ru.
Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Макарову с днём рождения.