Фитнес-тренер Абаева посоветовала ставить цели при занятиях в тренажёрном зале

Фитнес-тренер Зарина Абаева дала советы по эффективным занятиям в тренажёрном зале.

«Любой большой путь должен начинаться с осознания того, к чему вы хотите прийти. Хотите ли вы похудеть, стать более спортивным, принять участие в марафоне или другом соревновании? В любом случае вы должны знать, зачем вы пришли в спортзал, и держать это в фокусе своего внимания», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это наиболее важно в первое время, когда тренировки будут даваться особенно тяжело.

Как отметила Абаева, новички нередко игнорируют базовые упражнения и необходимость постепенного увеличения нагрузки.

«Одна из самых больших ошибок, которую можно совершить в начале своего спортивного пути, — не считать количество потребляемых калорий и макронутриентов», — добавила эксперт.

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