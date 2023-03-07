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В Татарстане выявили 173 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 173 случая COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 173 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 199 468 жителей. Выздоровел 195 581 человек, в том числе 170 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в 2022 году число круглосуточных коек в Татарстане выросло на 486, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на отчёт регионального Минздрава.

Количество медучреждений по сравнению с 2021 годом не изменилось — в республике 124 больницы и поликлиники.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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