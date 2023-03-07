В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает URA.RU.

С 27 февраля по 5 марта показатель заболеваемости составил 105,42 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 26,5%.

«Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2% по совокупному населению», — отметили в ведомстве.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ниже эпидпорога.

Тем временем в Нижегородской области продолжает снижаться заболеваемость, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Доля вируса гриппа В в общей циркуляции достигает 96%.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.