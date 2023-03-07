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В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

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В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает URA.RU.

С 27 февраля по 5 марта показатель заболеваемости составил 105,42 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 26,5%.

«Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2% по совокупному населению», — отметили в ведомстве.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ниже эпидпорога.

Тем временем в Нижегородской области продолжает снижаться заболеваемость, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Доля вируса гриппа В в общей циркуляции достигает 96%.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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