В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
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Об этом сообщает URA.RU.
С 27 февраля по 5 марта показатель заболеваемости составил 105,42 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 26,5%.
«Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2% по совокупному населению», — отметили в ведомстве.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ниже эпидпорога.
Тем временем в Нижегородской области продолжает снижаться заболеваемость, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Доля вируса гриппа В в общей циркуляции достигает 96%.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.