В Томской области подтвердили 135 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области подтвердили 135 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 163 173. Выздоровели 160 406 жителей, в том числе 112 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 10 449 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.