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В Оренбургской области построили 32 модульных медицинских объекта в 2022 году

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В Оренбургской области построили 32 модульных медицинских объекта в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году.
В Оренбургской области построили 32 модульных медицинских объекта в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

«Важно, чтобы жители области могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях, проходить обследования на современном оборудовании. Именно для этого реализуется региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», — заявила глава ведомства Татьяна Савинова.

По её словам, быстровозводимые фельдшерско-акушерские пункты имеют особо важное значение для районов, отдалённых от крупных населённых пунктов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.

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