В Истринской областной больнице капитально отремонтируют инфекционное отделение

На проектирование и капремонт инфекционного отделения Истринской областной клинической больницы направят более 173 млн рублей из бюджета Московской области. Средства рассчитаны до 2024 года включительно.

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