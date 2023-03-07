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В Истринской областной больнице капитально отремонтируют инфекционное отделение

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На проектирование и капремонт инфекционного отделения Истринской областной клинической больницы направят более 173 млн рублей из бюджета Московской области. Средства рассчитаны до 2024 года включительно.
В Истринской областной больнице капитально отремонтируют инфекционное отделение
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Соответствующий тендер опубликован на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Отделение расположено в Дедовске. Его общая площадь составляет 1567 кв. м.

Специалисты должны провести комплексное инженерно-техническое обследование объекта, создать дизайн-проект и утвердить результаты своей работы, после чего провести капремонт.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.

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