В Истринской областной больнице капитально отремонтируют инфекционное отделение
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Соответствующий тендер опубликован на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Отделение расположено в Дедовске. Его общая площадь составляет 1567 кв. м.
Специалисты должны провести комплексное инженерно-техническое обследование объекта, создать дизайн-проект и утвердить результаты своей работы, после чего провести капремонт.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.