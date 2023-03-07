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В Союзе потребителей посоветовали не покупать бытовую технику впрок

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с продажами бытовой техники.
В Союзе потребителей посоветовали не покупать бытовую технику впрок
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Если предложение превышает спрос, то всегда снижают цены, но не в этом случае. Во-первых, этот товар не скоропортящийся, с ним ничего не произойдёт, у него нет срока годности. У него есть срок службы, но он составляет как минимум десять лет», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, пока на складах наблюдается затоваривание, магазины не заинтересованы в параллельном импорте.

«Если вам сейчас действительно нужна бытовая техника, то стоит купить. Но закупаться впрок не стоит», — считает Шелищ.

Ранее сообщалось, что на российском рынке образовался существенный профицит бытовой техники.

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