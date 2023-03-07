Воробьёв: все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды

Все округа Московской области вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава региона встретился с жителями Фрязина после модернизации ВЗУ №4.

«В рамках президентской программы построили здесь два ВЗУ, среди них ВЗУ №4 — самый крупный в городе. Важно, чтобы дома человек чувствовал эти перемены, чтобы вода была нормальной», — сказал Воробьёв.

В настоящее время в регионе продолжают строить новейшие водозаборные узлы и обновляют изношенные трубы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве обновили более 185 км водопроводных и канализационных сетей в 2022 году.