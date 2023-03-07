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Воробьёв: все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды

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Все округа Московской области вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Воробьёв: все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Nentwich / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава региона встретился с жителями Фрязина после модернизации ВЗУ №4.

«В рамках президентской программы построили здесь два ВЗУ, среди них ВЗУ №4 — самый крупный в городе. Важно, чтобы дома человек чувствовал эти перемены, чтобы вода была нормальной», — сказал Воробьёв.

В настоящее время в регионе продолжают строить новейшие водозаборные узлы и обновляют изношенные трубы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве обновили более 185 км водопроводных и канализационных сетей в 2022 году.

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