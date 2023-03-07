Психолог Аверс дала советы по грамотному увольнению

Психолог и предприниматель Ксения Аверс рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

В беседе с Общественной службой новостей она посоветовала, в частности, сформировать подушку безопасности.

«У вас должен быть резервный форд минимум на шесть месяцев, чтобы продержаться на плаву», — заявила эксперт.

По её словам, найти альтернативу желательно ещё до ухода. Для этого нужно просматривать вакансии, рассылать резюме, ходить на собеседования.

Также рекомендуется учиться и прокачивать навыки, чтобы получить должность выше или зарабатывать самостоятельно больше.

Кроме того, важно сделать паузу и отдохнуть, после чего приступить к действиям, считает эксперт.

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