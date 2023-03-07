Узнать больше

Специалист Величкина заявила о важности поездок с детьми

Короткая ссылка
Общественный деятель, блогер и эксперт по семейным делам Екатерина Величкина рассказала о том, как важны совместные поездки с детьми.
Специалист Величкина заявила о важности поездок с детьми
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

«То, что мы вкладываем в детей и в путешествия вместе с ними, окупается многократно. И родители, и дети буквально растут на глазах, становятся устойчивее в физическом, эмоциональном, духовном плане. Путешествие — это очень важная часть воспитания», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, для детей любого возраста путешествие — это приключение, новые впечатления и много качественного времени с родителями.

«Изменение обстоятельств и выход за пределы привычных развлечений — это стресс, но стресс положительный. После поездок у детей обязательно появляются новые навыки, знания и произойдёт скачок роста», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в поездке не стоит игнорировать режим сна и кормления.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова рассказала, как поддержать детей перед экзаменами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить