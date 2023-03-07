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Хирург Авакян дал советы по профилактике заболеваний вен

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Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян дал рекомендации по профилактике заболеваний вен.
Хирург Авакян дал советы по профилактике заболеваний вен
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  • © Science Photo Library

«Для того чтобы венозные клапаны нормально функционировали, постарайтесь сбалансировать статические нагрузки, с которыми вы сталкиваетесь в течение дня. Больше ходите пешком — мышцы будут активно сокращаться и способствовать оттоку венозной крови», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, хорошей поддержкой для вен является компрессионный трикотаж.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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