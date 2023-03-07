Путин поручил подготовить предложения по установлению в России Дня психолога
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Об этом сообщается в перечне поручений, размещённом на сайте Кремля.
«Разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника — Дня психолога», — отмечается в поручении.
В октябре прошлого года президент России установил День отца, праздник отмечается в третье воскресенье октября.
В декабре Путин подписал указ, которым в России устанавливается День самбо, он будет ежегодно отмечаться 16 ноября.