Путин поручил подготовить предложения по установлению в России Дня психолога

Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2023 года подготовить предложения по установлению в России Дня психолога.

Об этом сообщается в перечне поручений, размещённом на сайте Кремля.

«Разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника — Дня психолога», — отмечается в поручении.

В октябре прошлого года президент России установил День отца, праздник отмечается в третье воскресенье октября.

В декабре Путин подписал указ, которым в России устанавливается День самбо, он будет ежегодно отмечаться 16 ноября.