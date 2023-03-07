Узнать больше

Кардиолог Павличенко рассказала, как рассчитать индекс массы тела

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко объяснила, что индекс массы тела — это отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.
Кардиолог Павличенко рассказала, как рассчитать индекс массы тела
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9.

Диагноз «ожирение» ставится, если ИМТ выше 30.

«Для состояния здоровья имеет значение не только вес, но и количество жировой ткани, а также её тип и распределение. Наиболее серьёзно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение, или отложение жира в области живота», — отметила Павличенко.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить