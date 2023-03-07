Кардиолог Павличенко рассказала, как рассчитать индекс массы тела
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9.
Диагноз «ожирение» ставится, если ИМТ выше 30.
«Для состояния здоровья имеет значение не только вес, но и количество жировой ткани, а также её тип и распределение. Наиболее серьёзно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение, или отложение жира в области живота», — отметила Павличенко.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.