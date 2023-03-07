Кардиолог Павличенко рассказала, как рассчитать индекс массы тела

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко объяснила, что индекс массы тела — это отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9.

Диагноз «ожирение» ставится, если ИМТ выше 30.

«Для состояния здоровья имеет значение не только вес, но и количество жировой ткани, а также её тип и распределение. Наиболее серьёзно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение, или отложение жира в области живота», — отметила Павличенко.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.