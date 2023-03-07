Офтальмолог Киселе рассказала о безоперационных методах коррекции зрения

Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе рассказала о методах коррекции зрения без хирургического вмешательства.

В беседе с Life.ru она заявила, что одним из таких методов является ортокератология.

«Ортокератологические линзы — это использование специально подобранных контактных линз для временного изменения формы роговицы, которое позволяет улучшить зрение. ОК-линзы ещё иногда называют ночными», — сообщила Киселе.

По её словам, такие линзы надевают на ночь, а утром снимают. Как считает эксперт, это эффективный метод коррекции зрения.

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