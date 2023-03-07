В Крыму вручили госнаграды в преддверии 8 Марта

Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил госнаграды жительницам республики в преддверии 8 Марта.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Хочется выразить особую признательность и благодарность, сказать самые тёплые и добрые слова в адрес прекрасной половины человечества. Благодаря женщинам мы появляемся на свет, они воспитывают, обучают и всегда поддерживают нас», — заявил Аксёнов.

По его словам, женщины не боятся взять на себя ответственность и принять нужное решение.

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.