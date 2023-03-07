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Флорист Лазарева назвала мимозу самым популярным цветком на 8 Марта

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Руководитель павильона «Цветоводство», президент фестиваля садов и цветов Moscow flower show Карина Лазарева рассказала о самых популярных цветах на 8 Марта.
Флорист Лазарева назвала мимозу самым популярным цветком на 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Jean-Luc De Zorzi

«Самый популярный цветок по традиции — это мимоза. Это символ весны, все к ней привыкли и с удовольствием дарят букеты. Она тёплая, солнечная, радостная, женщины с удовольствием получают эти букеты», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, популярностью также пользуются тюльпаны и весенние первоцветы.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с URA.RU рассказала о нестандартных букетах.

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