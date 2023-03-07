Ресторатор Бухаров заявил о популярности ресторанов фастфуда 8 Марта

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, какие заведения пользуются популярностью 8 Марта.

«Если мы посмотрим какие-то три топовых кухни в больших городах, то в основном ориентир на фастфуд. В итальянские рестораны идут, они дорогие, однако всё равно идут», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё один ориентир — региональные кухни. Как отметил эксперт, люди поехали смотреть страну.

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.