Ресторатор Бухаров заявил о популярности ресторанов фастфуда 8 Марта
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«Если мы посмотрим какие-то три топовых кухни в больших городах, то в основном ориентир на фастфуд. В итальянские рестораны идут, они дорогие, однако всё равно идут», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, ещё один ориентир — региональные кухни. Как отметил эксперт, люди поехали смотреть страну.
Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.