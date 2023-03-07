Узнать больше

Ресторатор Бухаров заявил о популярности ресторанов фастфуда 8 Марта

Короткая ссылка
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, какие заведения пользуются популярностью 8 Марта.
Ресторатор Бухаров заявил о популярности ресторанов фастфуда 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Если мы посмотрим какие-то три топовых кухни в больших городах, то в основном ориентир на фастфуд. В итальянские рестораны идут, они дорогие, однако всё равно идут», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё один ориентир — региональные кухни. Как отметил эксперт, люди поехали смотреть страну.

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить