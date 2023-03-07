Юрист Воробьёв рассказал, для кого 8 марта будет рабочим днём

Юрист Василий Воробьёв напомнил, что для некоторых категорий сотрудников 8 марта будет рабочим днём.

«Если в организации предусмотрен не стандартный график по пятидневке, а два через два либо посменно, то в данной ситуации сам факт наличия выходного дня ни на что не влияет. Человек в любом случае выходит, если его смена выпадает на праздничный день», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в праздничный день также трудятся сотрудники непрерывного производства и экстренных служб.

«Более того, зачастую в выходные и праздничные дни они работают более интенсивно», — добавил Воробьёв.

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.