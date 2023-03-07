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Ювелир Уткин рассказал о ценах на ювелирные украшения к 8 Марта

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Генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин рассказал, сколько в среднем стоят ювелирные украшения к 8 Марта.
Ювелир Уткин рассказал о ценах на ювелирные украшения к 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Ronald Carranza / EyeEm

«Ювелирные изделия — это один из традиционных подарков на 8 Марта и на Новый год. Это довольно доступно по цене и очень достойно выглядит. На сегодняшний день средний чек в ювелирном магазине на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тыс. рублей в зависимости от региона», — сказал Уткин в эфире НСН.

Также он рассказал, что больше всего ювелирных изделий среди российских регионов дарят в Дагестане.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.

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