Психотерапевт Карачева посоветовала не дарить подарки на 8 Марта «ради галочки»

Психотерапевт Юлия Карачева дала рекомендации по выбору подарков на 8 Марта.

«Не стоит дарить что-то «для галочки». Помните, что такие «галочки» в вопросах подарков и в целом в отношениях ведут к отдалению и охлаждению, а иногда являются их следствием», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, не стоит искать обязательно уникальный подарок.

«Возможно, стоит обращать внимание и на рутину — может быть, приятным и полезным окажется то, что дарит удовольствие в быту или просто каждый день», — пояснила эксперт.

Ранее психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.