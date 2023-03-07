Диетолог Соломатина рассказала, что при гипертонии не стоит есть сыр

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не рекомендуется есть сыр.

В беседе с «Москвой 24» она сказала, что сыр не рекомендуется есть людям с индивидуальной непереносимостью, гипертонией, склонностью к развитию повышения уровня солей мочевой кислоты, при проблемах с ЖКТ и при подагре.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.