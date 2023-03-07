Количество молодых учёных — стипендиатов правительства Новосибирской области увеличат вдвое

В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых учёных — получателей именных стипендий правительства Новосибирской области.

Об этом сообщил «Сиб.фм» министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Он рассказал, что количество стипендиатов увеличится до 20 в 2023 году. Также проектов фундаментальных исследований, проводящихся при поддержке областных властей, в 2023 году станет больше на 42 штуки.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.