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Количество молодых учёных — стипендиатов правительства Новосибирской области увеличат вдвое

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В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых учёных — получателей именных стипендий правительства Новосибирской области.
Количество молодых учёных — стипендиатов правительства Новосибирской области увеличат вдвое
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщил «Сиб.фм» министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Он рассказал, что количество стипендиатов увеличится до 20 в 2023 году. Также проектов фундаментальных исследований, проводящихся при поддержке областных властей, в 2023 году станет больше на 42 штуки.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.

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