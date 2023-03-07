На горячую линию «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 250 тысяч звонков в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Около 22 тыс. звонков поступило из других регионов.
Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.