На горячую линию «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 250 тысяч звонков в 2022 году

Свыше 253 тыс. звонков поступило на номер горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» в прошлом году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Около 22 тыс. звонков поступило из других регионов.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.