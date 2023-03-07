Узнать больше

На фасадах петербургских домов появились световые открытки к 8 Марта

Короткая ссылка
На фасадах домов в Санкт-Петербурге появились световые открытки к Международному женскому дню.
На фасадах петербургских домов появились световые открытки к 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает neva.today.

Проекции появились на фасадах дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О. и дома 14 по Кондратьевскому проспекту, а также на фасадах Российской национальной библиотеки на Московском проспекте и дома 44Б на Шпалерной улице.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить