На фасадах петербургских домов появились световые открытки к 8 Марта

На фасадах домов в Санкт-Петербурге появились световые открытки к Международному женскому дню.

Об этом сообщает neva.today.

Проекции появились на фасадах дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О. и дома 14 по Кондратьевскому проспекту, а также на фасадах Российской национальной библиотеки на Московском проспекте и дома 44Б на Шпалерной улице.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.