«Московское долголетие» и «Одноклассники» подготовили видеоуроки для пожилых
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В онлайн-формате активисты центров делятся полезными советами, проводят для них творческие и кулинарные мастер-классы.
«Это наш второй совместный проект с «Одноклассниками». Первый проект — «Курс на ЗОЖ» — получил большой отклик у старшего поколения», — прокомментировала руководитель столичных социальных центров Елена Громова.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».