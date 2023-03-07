«Московское долголетие» и «Одноклассники» подготовили видеоуроки для пожилых

Активисты проекта «Московское долголетие» вместе с соцсетью «Одноклассники» подготовили для столичных пенсионеров цикл видеоуроков «Советы долголетов».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В онлайн-формате активисты центров делятся полезными советами, проводят для них творческие и кулинарные мастер-классы.

«Это наш второй совместный проект с «Одноклассниками». Первый проект — «Курс на ЗОЖ» — получил большой отклик у старшего поколения», — прокомментировала руководитель столичных социальных центров Елена Громова.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».