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«Московское долголетие» и «Одноклассники» подготовили видеоуроки для пожилых

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Активисты проекта «Московское долголетие» вместе с соцсетью «Одноклассники» подготовили для столичных пенсионеров цикл видеоуроков «Советы долголетов».
«Московское долголетие» и «Одноклассники» подготовили видеоуроки для пожилых
  • globallookpress.com
  • © mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В онлайн-формате активисты центров делятся полезными советами, проводят для них творческие и кулинарные мастер-классы.

«Это наш второй совместный проект с «Одноклассниками». Первый проект — «Курс на ЗОЖ» — получил большой отклик у старшего поколения», — прокомментировала руководитель столичных социальных центров Елена Громова.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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