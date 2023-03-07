Аналитики рассказали о тенденциях на московском рынке недвижимости

Аналитики группы «Родина» провели исследование и выяснили, что тип и район при покупке квартиры в Москве зависит от пола.

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, по словам аналитиков, женщины чаще покупают квартиры-студии в Новой Москве, чем мужчины, — 64% от общего числа сделок.

Также женщины чаще мужчин покупают однокомнатные квартиры в новостройках Новой Москвы — 59% сделок, тогда как мужчины приобрели только 41% однокомнатных квартир в прошлом году.

Мужчины чаще приобретают квартиры большой площади.

«В «старых» границах Москвы прослеживается схожая тенденция. В местных новостройках женщины приобрели в 2022 году 56% студий, тогда как мужчины только 44% квартир и апартаментов этого типа. Однокомнатные помещения женщины также покупали чаще мужчин (53% против 47%). В сделках по покупке более просторного жилья мужчины превалируют. Они приобрели 53% двухкомнатных квартир (а женщины — 47%)», — выяснили аналитики.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.