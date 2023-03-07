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Исследование: 32% мужчин при выборе подарка к 8 Марта руководствуются желанием женщин

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Компания «АльфаСтрахование» провела исследование, чтобы выяснить, какие подарки на 8 Марта собираются дарить мужчины.
Исследование: 32% мужчин при выборе подарка к 8 Марта руководствуются желанием женщин
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большая часть респондентов-мужчин (32,9%) назвала лучшим подарком тот, о котором женщина попросила сама. 18% считают, что в качестве презента достаточно цветов, 11,8% планируют дарить парфюм, 9% — конфеты, 6% — одежду или аксессуары, а также романтический ужин.

С 8 Марта женщин поздравляет большинство — 54,8% опрошенных мужчин. Треть не делает этого никогда, 13,3% — иногда.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.

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