Исследование: 32% мужчин при выборе подарка к 8 Марта руководствуются желанием женщин

Компания «АльфаСтрахование» провела исследование, чтобы выяснить, какие подарки на 8 Марта собираются дарить мужчины.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большая часть респондентов-мужчин (32,9%) назвала лучшим подарком тот, о котором женщина попросила сама. 18% считают, что в качестве презента достаточно цветов, 11,8% планируют дарить парфюм, 9% — конфеты, 6% — одежду или аксессуары, а также романтический ужин.

С 8 Марта женщин поздравляет большинство — 54,8% опрошенных мужчин. Треть не делает этого никогда, 13,3% — иногда.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.