В Москве рассказали о режиме работы медучреждений 8 Марта

Московские медицинские организации перейдут на особый график работы в Международный женский день.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.

Так, взрослые поликлиники, отделения помощи на дому и кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 16:00. Травматологические пункты готовы принимать больных в часы работы поликлиник, а круглосуточные травмпункты продолжат работу в 24-часовом формате. Центр телемедицины в праздничный день тоже будет работать в стандартном круглосуточном режиме.

Детские поликлиники откроются в 09:00, а закроются в 15:00, при этом вызовы будут принимать до 14:00. График работы травматологических отделений детских поликлиник — с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний режим — с 06:00 до 15:00.

В то же время пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00. А в ГУМе сделать прививку 8 марта можно будет по обычному графику — с 10:00 до 21:00.

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