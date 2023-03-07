Косметолог Хамидулина назвала качества хорошего специалиста

Косметолог Анна Хамидулина рассказала о своей профессии и назвала качества хорошего специалиста.

В беседе с «Тюменской областью сегодня» она сказала, что хороший косметолог всегда расспросит о здоровье и образе жизни пациента, хронических заболеваниях и домашнем уходе, аллергических реакциях, так как всё это влияет на ожидаемый результат от процедуры.

Также она рассказала, что, как специалист, она часто проходит обучение и узнаёт новинки, касающиеся области её профессиональной деятельности.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.