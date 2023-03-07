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В Москве учащиеся медицинских классов школ посетят подстанции скорой помощи

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В Москве для учеников медицинских классов школ организуют экскурсии на подстанции скорой помощи.
В Москве учащиеся медицинских классов школ посетят подстанции скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Ученикам медицинских классов город предоставляет уникальную возможность увидеть работу врачей разных специальностей, познакомиться с современным оборудованием и цифровыми технологиями в сфере здравоохранения», — сообщила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселёва.

До этого ученики побывали с экскурсиями в детских и взрослых поликлиниках Москвы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.

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