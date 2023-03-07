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Психолог Сулим рассказала, что свидание 8 Марта укрепит отношения в паре

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Психолог кандидат психологических наук Софья Сулим выразила мнение, что 8 Марта можно воспринимать как повод устроить свидание или пережить яркие эмоции.
Психолог Сулим рассказала, что свидание 8 Марта укрепит отношения в паре
  • Gettyimages.ru
  • © Rolf Bruderer

«Эмоциональный компонент усиливается, когда мы переживаем с партнёром что-то новое, какие-то другие яркие эмоции. Важную роль играют эмоциональный компонент, эффект сюрприза, красивая упаковка, так как это поможет вызвать тёплые чувства. Лучше в качестве подарка выбрать что-то понятное, привычное, сводить в любимый ресторан, кафе или в кино — это можно взять за основу», — отметила Сулим в беседе с РИАМО.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.

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