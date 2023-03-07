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В Свердловской области на 11% увеличилось число вакансий для учителей в феврале

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По данным федеральной IT-компании «Зарплата.ру», в Свердловской области вырос спрос на педагогов в феврале.
В Свердловской области на 11% увеличилось число вакансий для учителей в феврале
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Об этом пишет URA.RU.

«По данным исследовательского центра «Зарплата.ру», за февраль по отношению к январю в Свердловской области увеличилась потребность в учителях (+11% вакансий)», — говорится в сообщении.

Среди педагогов работодателям чаще всего нужны учителя начальных классов, репетиторы (в основном по математике), учителя русского языка и литературы.

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