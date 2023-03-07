Три новые школы откроют в Тюмени в 2023 году

Глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что в городе планируют открыть три новые школы к 1 сентября 2023 года.

Также в ближайшие три года в городе запланировано строительство 25 новых учебных заведений, передаёт «Вслух.ру».

«В начале года мы открыли школу № 56 в Ново-Патрушево, ещё три школы строятся в микрорайонах Тура, Плеханово и Ямальский-2. Будет отремонтирована школа № 62 в Заречном микрорайоне», — заявил Кухарук в ходе церемонии награждения на конкурсе «Педагог года».

Ранее НСН сообщала, что в Северном округе Москвы построят десять объектов образования в 2023 году.