Диетолог Павличенко порекомендовала есть овсянку с фруктами или ягодами на завтрак
- Gettyimages.ru
- © AleksandarNakic
В беседе с «Газетой.Ru» она сказала, что на завтрак предпочтительно выбирать продукты, богатые сложными углеводами, полезна утром и клетчатка.
По её словам, лучше всего для раннего приёма пищи подходят каши из цельнозерновых круп, идеальным дополнением к ним будут фрукты и ягоды.
Она отметила, что также отлично подходит для завтрака бутерброд из хлеба, приготовленного из муки грубого помола, с авокадо и слабосолёной рыбой.
Ранее нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU напомнила, в каких витаминах организм особенно нуждается весной.