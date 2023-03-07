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Диетолог Павличенко порекомендовала есть овсянку с фруктами или ягодами на завтрак

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Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко назвала продукты, которые идеально подходят для завтрака.
Диетолог Павличенко порекомендовала есть овсянку с фруктами или ягодами на завтрак
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

В беседе с «Газетой.Ru» она сказала, что на завтрак предпочтительно выбирать продукты, богатые сложными углеводами, полезна утром и клетчатка.

По её словам, лучше всего для раннего приёма пищи подходят каши из цельнозерновых круп, идеальным дополнением к ним будут фрукты и ягоды.

Она отметила, что также отлично подходит для завтрака бутерброд из хлеба, приготовленного из муки грубого помола, с авокадо и слабосолёной рыбой.

Ранее нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU напомнила, в каких витаминах организм особенно нуждается весной.

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