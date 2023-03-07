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Профессор СамГМУ Тюмина рассказала о работе самарского Центра клеточных технологий

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Доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Самарской области, профессор кафедры госпитальной терапии СамГМУ, директор медицинского центра «Династия» Ольга Тюмина рассказала о направлениях работы самарского Центра клеточных технологий.
Профессор СамГМУ Тюмина рассказала о работе самарского Центра клеточных технологий
  • Gettyimages.ru
  • © TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Одно из главных направлений деятельности центра — внедрение и развитие клеточных технологий, сообщила она в беседе с volga.news.

Центр, в частности, занимается разработкой и производством биомедицинских клеточных продуктов, которые используют при лечении ДЦП, рака, СOVID-2019 и других заболеваний.

«Первая трансплантация клеток пуповинной крови из нашего банка состоялась в 2010 году в Санкт-Петербурге в гематологическом центре имени Раисы Горбачёвой, это был ребёнок с лейкозом. После двух успешных трансплантаций, в результате которых детей вылечили от лейкоза, а также накоплений первых 3 тыс. единиц крови в публичном государственном хранилище нас включили в международную поисковую базу данных пуповинной крови», — отметила Тюмина.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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