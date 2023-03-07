Бочкарёв: с запуском БКЛ завершилось создание ТПУ «Нижегородская»

Кросс-платформенная станция «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро стала частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла в Европе, создание которого с запуском БКЛ полностью завершено, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Основой самого большого ТПУ в Европе стала станция «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, наряду с одноимёнными станциями Московского центрального кольца (МЦК), четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который идёт, в том числе, по Горьковскому направлению железных дорог, и остановки наземного транспорта», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в состав ТПУ «Нижегородская» также вошло объединённое здание эксплуатационного персонала с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания.

«На подземном уровне здания с атриумом расположены терминал №2, зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на территории пересадочного узла создана безбарьерная среда. На переходах есть лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

Кравцов также напомнил, что основной композицией архитектурной отделки «Нижегородской» стал образ игры-конструктора — станцию «поделили на части» с помощью серого, жёлтого, оранжевого, зелёного и голубого цветов.