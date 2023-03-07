Исследование: женщинам сложнее проходить собеседование, чем мужчинам

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что является самым сложным при поиске работы для мужчин и женщин.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, 45% участников опроса считают ожидание ответа от потенциального работодателя самым сложным в поиске работы. Ещё 42% сталкиваются с проблемами при поиске подходящих вакансий, а 22% отмечают, что сложнее всего проходить собеседование.

При этом мужчины чаще отмечали сложность поиска подходящих вакансий, чем женщины: 45% и 39% соответственно. В то же время мужчинам проще проходить собеседования: о сложностях на этом этапе рассказали 28% женщин и 16% мужчин.

Ранее, как передавало URA.RU со ссылкой на пресс-службу контрольно-счётной палаты региона, стало известно, что в Челябинской области не хватает слесарей-электромонтажников и врачей-педиатров.