Путин 8 марта наградит государственными наградами выдающихся россиянок
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 Марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня», — сказал Песков.
Также Путин проведёт ряд служебных мероприятий.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона сообщало, что в домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.