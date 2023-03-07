Путин 8 марта наградит государственными наградами выдающихся россиянок

Президент России Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 Марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня», — сказал Песков.

Также Путин проведёт ряд служебных мероприятий.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона сообщало, что в домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.