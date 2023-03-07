Губернатор Самарской области Азаров предложил укомплектовывать парки такси отечественными авто
- РИА Новости
Такое предложение прозвучало в ходе встречи губернатора с депутатами Госдумы Марией Бутиной и Сергеем Морозовым, курирующим проект «Выбирай своё», передаёт sovainfo.ru.
«В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров», — подчеркнул Азаров.
Отмечается, что в настоящее время идея прорабатывается регионом совместно с АО «АвтоВАЗ» и Советом Федерации.
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