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Губернатор Самарской области Азаров предложил укомплектовывать парки такси отечественными авто

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил законодательную инициативу, согласно которой автопарк служб такси в перспективе должен состоять из отечественных автомобилей.
Губернатор Самарской области Азаров предложил укомплектовывать парки такси отечественными авто
  • РИА Новости

Такое предложение прозвучало в ходе встречи губернатора с депутатами Госдумы Марией Бутиной и Сергеем Морозовым, курирующим проект «Выбирай своё», передаёт sovainfo.ru.

«В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров», — подчеркнул Азаров.

Отмечается, что в настоящее время идея прорабатывается регионом совместно с АО «АвтоВАЗ» и Советом Федерации.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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