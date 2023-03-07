Офтальмолог Куроедов посоветовал пройти обследование для своевременного обнаружения глаукомы
Всех их объединяет единая симптоматика: повышение уровня внутриглазного давления (ВГД) и гибель оболочек глаза, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Единой причины глаукомы не существует, отметил офтальмолог. При этом ей болеют не менее 100 млн человек во всём мире. 1,5 млн случаев выявлено в России, и ещё приблизительно столько же человек страдают этим заболеванием, не зная об этом.
«Самостоятельно определить его до наступления развитой стадии заболевания невозможно — симптомов просто нет. Именно поэтому необходимо регулярно проводить диспансерные осмотры, наблюдаться у офтальмолога», — посоветовал Куроедов.
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