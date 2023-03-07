Узнать больше

Офтальмолог Куроедов посоветовал пройти обследование для своевременного обнаружения глаукомы

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог, профессор кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» МЗ России, начальник офтальмологического центра ФКУ «ЦВКГ имени П.В. Мандрыка», член президиума Российского глаукомного общества, доктор медицинских наук Александр Куроедов рассказал, что за диагнозом «глаукома» может скрываться около 60 заболеваний.

Всех их объединяет единая симптоматика: повышение уровня внутриглазного давления (ВГД) и гибель оболочек глаза, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Единой причины глаукомы не существует, отметил офтальмолог. При этом ей болеют не менее 100 млн человек во всём мире. 1,5 млн случаев выявлено в России, и ещё приблизительно столько же человек страдают этим заболеванием, не зная об этом.

«Самостоятельно определить его до наступления развитой стадии заболевания невозможно — симптомов просто нет. Именно поэтому необходимо регулярно проводить диспансерные осмотры, наблюдаться у офтальмолога», — посоветовал Куроедов.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить