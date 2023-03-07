Офтальмолог Куроедов посоветовал пройти обследование для своевременного обнаружения глаукомы

Врач-офтальмолог, профессор кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» МЗ России, начальник офтальмологического центра ФКУ «ЦВКГ имени П.В. Мандрыка», член президиума Российского глаукомного общества, доктор медицинских наук Александр Куроедов рассказал, что за диагнозом «глаукома» может скрываться около 60 заболеваний.

Всех их объединяет единая симптоматика: повышение уровня внутриглазного давления (ВГД) и гибель оболочек глаза, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Единой причины глаукомы не существует, отметил офтальмолог. При этом ей болеют не менее 100 млн человек во всём мире. 1,5 млн случаев выявлено в России, и ещё приблизительно столько же человек страдают этим заболеванием, не зная об этом.

«Самостоятельно определить его до наступления развитой стадии заболевания невозможно — симптомов просто нет. Именно поэтому необходимо регулярно проводить диспансерные осмотры, наблюдаться у офтальмолога», — посоветовал Куроедов.

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