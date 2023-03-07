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Финансовый консультант Волкова перечислила правила планирования личного бюджета

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Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова перечислила правила эффективного ведения личного бюджета.
Финансовый консультант Волкова перечислила правила планирования личного бюджета
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

В беседе с газетой «Известия» она сказала, что для того, чтобы эффективно вести бюджет, нужно обозначить цели.

По её словам, также необходимо определиться с типом бюджета (общий, смешанный, раздельный), способом его ведения (например, с помощью программы в смартфоне) и научиться планировать возможные расходы — как крупные, так и мелкие.

«Ведение бюджета позволяет увидеть, есть ли резерв на то, что мы не планировали, но сегодня захотели купить... способны ли мы управлять своими деньгами и отказаться от сиюминутной выгоды ради глобальных перспектив. Или, наоборот, у нас есть резервы на всё, и в мы вполне можем себя побаловать», — заключила Волкова.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян. 

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